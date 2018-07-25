قادة تنظيمات الحركة الأسيرة يشرعون بإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى المقطوعة رواتبهم

رام الله- وطن: شرع قادة الحركة الأسيرة، اليوم الأربعاء، إضراباً عن الطعام تضامناً مع الأسرى المقطوعة رواتبهم.

وقالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في بيان لها، إنه وبعد شهور من الجهود المبذولة من أجل إعادة المستحقات المعتدى عليها لعوائل الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال من قطاع غزة، وبعد أن يئسنا من تلقي إجابة ترفع الظلم الصارخ وتُعيد المستحقات للعوائل؛ فإننا وفي إطار خطواتنا التصاعدية التي كنا أعلناها ومنها الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الآن عدد من الأسرى.

ولأن من هو في موقع المسؤولية لا بد وأن يكون في مقدمة الصفوف، وأن يتفاعل بلحمه ودمه مع من حمله الأمانة والمسؤولية عنه، وهكذا نفعل في الحركة الأسيرة وتعزيزاً لخطواتنا وإعلاء لصرخة الحق في وجه الباطل الذي منع المستحقات من الوصول للعوائل، فإننا اليوم نعلن عن انضمام رؤساء ومسؤولي ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال للإضراب المفتوح عن الطعام، وهم الأخوة والرفاق والمجاهدون التالين:

- عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح : منسقي اللجنة التحضيرية للتنظيم في سجون الاحتلال الأخ المناضل ناصر عويس والأخ المناضل ماجد المصري.

- عن حركة المقاومة الإسلامية- حماس: رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال المجاهد محمد عرمان.

- عن حركة الجهاد الإسلامي: رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال المجاهد زيد بسيسي.

- عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- فرع السجون: مسؤول الفرع الرفيق كميل أبو حنيش.

- عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين- فرع السجون: الرفيق محمد الملّح.

وقالت في بيانها "إننا نؤكد في الحركة الأسيرة على تصاعد خطواتنا وانضمام عدد أكبر من الأسرى في الأيام القادمة إن لم ترد الحقوق لعوائلنا، التي هي قبل كل شيء حق شرعي وقانوني وأخلاقي، والمساس بها هو تعدِّ على كل قيم شعبنا وثوابته المجمع عليها".