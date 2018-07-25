إصابة عامل بانهيار جدار قرب القدس المحتلة

القدس- وطن: أصيب عامل فلسطيني (25 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث عمل في مستوطنة "بيت شيمش" المقامة على أراضي القرية الفلسطينية "عين شمس" غربي مدينة القدس اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أصيب العامل إثر انهيار جدار عليه بورشة بناء في مستوطنة بيت شيمش، وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

والجدير بالذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في الداخل هم فلسطينيين من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.