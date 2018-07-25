مراسلنا: اتحاد موظفي الأونروا في غزة يعلن مقرات الوكالة "بيوتاً لهم" ويبدأون اعتصاماً مفتوحاً

غزة- وطن: احتج المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغضب داخل مقر الوكالة الرئيس بمدينة غزة، رفضًا لقرار بإنهاء خدمات نحو ألف منهم ضمن تقليصات مسّت اللاجئين في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن لجنة المرأة في اتحاد موظفي الانروا نصبت خياماً دائمة أمام مقر الوكالة في غزة، احتجاجاً على فصل الانروا أكثر من ألف موظف.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لمسيرة العودة فأعلنت إضرابًا شاملًا في مؤسسات أونروا بالقطاع غدًا الخميس، داعية جميع العاملين في مؤسسات الوكالة للمشاركة في الإضراب "لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة أونروا للتراجع عن قراراتها، والتي تحاول فيها القضم المتدرج والسريع للخدمات".

وأكدت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي أمام بوابة أونروا، "مساندتها ووقوفها العاملين مع مطالب موظفي الوكالة ودعم صمودهم في مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء إدارة أونروا الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم".

فيما أعلن اتحاد موظفي الأونروا وعوائلهم يعلنون مكاتب الوكالة في قطاع غزة "بيوتاً لهم" حيث سيشرعون في اعتصام مفتوح داخلها.

كما وأوضحت مصادر محلية أن حالات إغماء وقعت بين الموظفين بعد تلقيهم إشعارات خطية بإنهاء عملهم، فيما مزّق عدد آخر الإشعارات، وصرخوا بأعلى صوتهم "ارحل ارحل يا ماتياس" (مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي).