الاحتلال:12 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

غزة- وطن: اندلع أكثر من 12 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة، صباح اليوم، بفعل البالونات الحارقة.

وفيما يلي إحصائية نشرها إعلام الاحتلال، بشأن حرائق اليوم:

11.08 حريق في مستوطنة جبار عام

11.37 حرائق قرب مستوطنة كارميا

12.25 حرائق في مستوطنة كفار ميمون

12.30 حرائق عند المدخل الجنوبي لعسقلان

12.33 حريق جديد في مستوطنة اشكول

12.35 حرائق في مستوطنة هبشور

12.40 حرائق في مستوطنة ريعيم

13.02 حريق في مستوطنة ناحال عوز

13.20 حرائق في مزارع لتربية الأغنام بالقرب من مستوطنة سديروت

13.47 حرائق في مستوطنة نير عام

13.59 حريق جديد في مستوطنة ياد مردخاي

14.13 حرائق في مستوطنة نيريم .