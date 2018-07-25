فيديو وصور | السيطرة على حريق واسع في رام الله

رام الله- وطن: اندلع حريق اعشاب واشجار في منطقة المصيون في رام الله ظهر اليوم الاربعاء 25/7/2018.

وأفاد الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحريق بعد جهد طواقم الدفاع المدني التي امتدت لساعة.

وذكر الدفاع المدني ان سرعة الاستجابة منعت من تفاقم الحريق الذي امتد على مساحة دونمين من الاعشاب الجافة حيث وصلت النيران الى خمس اشجار وعدد من المركبات في مشطب.

وأشار الدفاع المدني الى ان ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح ساهمت في انتشار الحريق بسرعة وصعبت من السيطرة عليه حيث كان هناك ثلاثة طواقم من الدفاع المدني ومساندة من الامن الوطني في صهاريج تزويد المياه عملت بجهود متواصلة لما يزيد عن الساعة حتى تم السيطرة على النيران.

وأهاب الدفاع المدني من المواطنين تجنب حرق الاعشاب الجافة حتى لا تمتد النيران الى الاشجار والممتلكات كما ويهيب من المواطنين الاكثار من شرب السوائل وعدم السماح للاطفال الخروج في وقت الذروة وعدم ترك الاطفال في المركبات لوحدهم.