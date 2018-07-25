150 قتيلاً بهجمات لـ "داعش" على السويداء السورية

وطن: قتل أكثر من 150 شخصاً من مدنيين ومقاتلين محليين في هجوم واسع شنه تنظيم داعش الإرهابي صباح "الأربعاء" على محافظة السويداء في جنوب سوريا، في حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

واشار المرصد إلى ارتفاع الحصيلة من 114 شخصاً الى "156 على الأقل بينهم 62 مدنياً والبقية من السكان المحليين الذين حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن ارتفاع الحصيلة ناتج عن "العثور على المزيد من جثث القتلى في قرى طالتها هجمات التنظيم في ريف المحافظة الشرقي".