عناصر امنية بلباس مدني يهددون طاقم وطن بالاعتقال في حال عدم مغادرته محيط منظمة التحرير

رام الله - وطن: هددت عناصر امنية بلباس مدني طاقم وطن بالاعتقال في حال عدم مغادرته محيط منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة البيرة.

وشهد محيط مبنى المنظمة انتشار امني كثيف قبيل اعتصام للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.

وقال مراسل وطن ان عناصر امنية بلباس مدنية طلبوا منه مغادرة المكان باسرع وقت ولم يسمحوا لهم التواجد في المكان، قبل ان يعودوا بعد ذلك وتهديدهم بالاعتقال في حال بقائهم في المكان.

واكد مراسل وطن ان العناصر الامنية منعت الطواقم الصحفية واغلقت جميع المداخل المؤدية الى مبنى المنظمة.