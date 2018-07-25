منح في المغرب والمكسيك ومقاعد دراسية في باكستان

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية بمجال التخصصات المهنية المختلفة في المغرب؛ للعام الدراسي 2018-2019، كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح في المكسيك بمجال الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه)، معلنةً أيضاً عن توفر عدد من المقاعد الدراسية بالباكستان في تخصصات علمية مختلفة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح والمقاعد؛ لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح والمقاعد المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.