الاجهزة الامنية تعترض مسيرة تطالب برفع العقوبات عن غزة

رام الله - وطن: اعترض عناصر الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله مساء الأربعاء مسيرة شعبية خرجت للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة.

وقال مراسل وطن أن عناصر من الأجهزة الأمنية وعناصر باللباس المدني أغلقوا منذ ساعات عصر اليوم جميع الطرق المؤدية لمقر منظمة التحرير في وجه المشاركين في المسيرة الشعبية المطالبة برفع العقوبات عن غزة، ما اضطر المشاركين الى الاحتشاد والتجمع إلى مقر الصليب الأحمر الدولي في البيرة.