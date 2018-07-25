العال الإسرائيلية تسحب إلتماسا إلى المحكمة العليا بشأن تسيير رحلات عبر المجال الجوي السعودي

وطن: قالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها سحبت التماسا قدمته إلى المحكمة العليا في إسرائيل يطلب تقييد تسيير أي رحلات طيران جديدة عبر المجال الجوي السعودي لحين تمكنها من استخدام المسار المختصر.

وفي بيان مقتضب إلى بورصة تل أبيب، قالت العال إن قرارها جاء في أعقاب جلسة استماع بشأن هذا الأمر عقدت في 18 يوليو /تموز، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت شركة الطيران قد قدمت استئنافا في مارس/ آذار بعد أن فتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام الرحلات التجارية إلى إسرائيل.

وأنهت رحلة طيران تاريخية دشنتها شركة الطيران الهندية (إير إنديا) في مارس آذار حظرا استمر 70 عاما على عبور الطائرات المتجهة أو القادمة من إسرائيل، فيما ينظر إليه الكثيرون على أنه مؤشر إلى ذوبان للجليد في العلاقات بين إسرائيل والسعودية. لكن سماح المملكة لشركة طيران إسرائيلية بدخول مجالها الجوي سيمثل تحولا دبلوماسيا مهما.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ويتعين على العال أن تتخذ مسارا أكثر التفافا لتفادي العبور في المجال الجوي للمملكة وهو ما تقول إنه يضيف ساعتين إلى زمن رحلات الطيران ويزيد التكاليف.

رويترز