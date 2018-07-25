3 شهداء في قصف مدفعي اسرائيلي على مواقع للمقاومة في غزة

وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 شهداء جراء قصف مدفعية الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عدة أهدافٍ قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة استشهاد 3 شبان واصابة رابع بجروح بالغة الخطورة، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفتين موقعاً شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

واطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة جداً، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، إضافة إلى اشتعال النيران في الموقع الذي دمر بالكامل.

وأستهدفت مدفعية الاحتلال موقع "مقبولة" ومنطقة جحر الديك شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جانبه قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "هاجم في هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي مواقع لمنظمة حماس على طول حدود قطاع غزة رداً على إطلاق نار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة".

وفي سياق متصل زعم موقع "حدشوت 24" العبري، أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لإطلاق النار قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القناة الثانية العبرية ان جنديا من جيش الاحتلال اصيب برصاص قناص فلسطيني في كيسوفيم وجرى نقله لتلقي العلاج.