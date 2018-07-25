نتنياهو يجري مشاورات امنية

وطن: قالت وسائل اعلام عبرية ان رئيس حكومة الاحتلال بدأ باجراء مشاورات امنية مساء اليوم في مكتبه لبحث التصعيد والاوضاع الميدانية في شمال فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

واشرت وسائل الاعلام الى ان المشاورات شملت وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان ورئيسي الاركان والشاباك ، في ضوء توقع رد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وكان ليبرمان قد ترأس في وقت سابق جلسة مشاورات أمنية طارئة في مقر وزارة الحرب في "تل أبيب" بعد تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار جنوبي القطاع.

وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن الاجتماع اشترك فيه أيضاً قائد أركان الجيش وضباط آخرون، في حين أعلن الناطق بلسان الجيش عن استهداف 7 مواقع تابعة لحركة حماس رداً على إطلاق النار المزعوم.