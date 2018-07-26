المقاومة تقصف مستوطنات "غلاف غزة" ردًا على غارات الاحتلال

غزة- وطن: اطلقت المقاومة الفلسطينية خلال ساعات الليل الفائت وفجر اليوم الخميس، عدة قذائف باتجاه مستوطنات "غلاق غزة"، رداً على غارات الاحتلال على غزة أمس، التي أدت الى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وزعم جيش الاحتلال، إن تسعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وإن غالبيتها سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي مع القطاع.

ودوّت صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف"، و"سدوت نيغيف".

وطالب جيش الاحتلال من مستوطني "غلاف غزة" بالبقاء في الملاجئ،