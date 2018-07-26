أبرزها بالونات الاطفال.. الاحتلال يضم 4 سلع لقائمة الاستخدامات المزدوجة

غزة- وطن: قررت سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، إضافة 4 سلع جديدة الى قائمة الاستخدامات المزدوجة والتي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وابلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الشركات في غزة بقرار الجانب الاسرائيلي والذي يقضي بضم 4 سلع وهي غاز الهليوم وكل المنتجات المطاطية القابلة للنفخ وبالونات الاطفال وإطارات السيارات، لقائمة الاستخدامات المزدوجة.

ووفقا للجنة الرئاسية فإن شركات غزة لن تستطيع ادخال هذه السلع الا برفع طلب خاص يوجه لاقتصاد الاحتلال ومن ثم يتم فحص التاجر ونوع السلعة ومصدر السلعة عند المخابرات الاسرائيلية ومن ثم يتم ابلاغ التاجر بالرفض أو القبول.