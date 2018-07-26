الاعلام العبري : اسرائيل فقدت قوة الردع مع غزة

رام الله - وطن: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الخميس، إن استراتيجية الردع والاحتواء من جيش الاحتلال وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضحت الصحيفة، أنه لا يوجد هدوء لأن حماس لا تريد الهدوء حتى تحقق أهدافها دون تقديم أي تنازلات مهمة تريد حماس الكهرباء والمياه وفتح معبر رفح مع مصر، مضيفة "بينما تشترط "إسرائيل" منح تسهيلات وإعادة بناء القطاع مقابل تسليم الجنود ونزع السلاح".

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.