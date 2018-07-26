"كيكي" في فلسطين .. جريمة يعاقب عليها القانون

رام الله - وطن: أعلنت نيابة مكافحة الجرائم المرورية انها أمرت بضبط وإحضار عدد من رواد التواصل الاجتماعي، للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خلافا لإحكام المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 على خلفية انتشار مقاطع فيديو مؤخرا يظهر فيها أشخاص تقوم بتقليد رقصات خارج المركبة "كيكي" اثناء سيرها بما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت النيابة ان المشاركة في مثل هذه الممارسات المرفوضة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون حسب ما ورد في المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وهي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية مقدارها 120 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداول أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب الرخصة وإمكانية الحجز الإداري للمركبة فإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

وأوضحت أنه في حال قيام احد الركاب بالاشتراك مع السائق بمثل هذه الرقصات يعرضه للمسائلة القانونية.