نادي الأسير: محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرتين خاطر وأبو سنينة

وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني فراس الصباح اليوم الخميس أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان" مددت اعتقال الأسيرتين لمى خاطر (42 عاماً)، وصفاء أبو سنينة (36 عاماً) من محافظة الخليل.

وأوضح المحامي الصباح أن الأسيرة خاطر مُدد اعتقالها بذريعة استكمال التحقيق معها لمدة ثمانية أيام، فيما جرى تمديد اعتقال للأسيرة أبو سنينة لمدة سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.

ونقل المحامي عن الأسيرة خاطر أنها تتعرض لتحقيق مكثف في مركز تحقيق "عسقلان" لم يتوقف منذ يوم اعتقالها، ويستمر لأكثر من عشر ساعات يومياً وهي مقيدة.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة خاطر وهي أم لخمسة أبناء في تاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري، فيما اعتقلت الأسيرة أبو سنينة وهي أم لأربعة أبناء في تاريخ السابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي.