توفيق الطيراوي لوطن:كفى كفى.. بعض قادة الامن يتعمدون اذلال ابناء فتح وهذا يخدم الاحتلال

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي لـوطن، إن بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتعمدون إذلال ابناء فتح.

ورفض الطيراوي إبداء مزيد من التفاصيل، مكتفياً ببيان أصدره اليوم، وصل وطن، أدان فيه "ممارسات بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين يقومون بإذلال أبناء حركة فتح وترويع النساء والأطفال من أبناء شعبنا تحت ذرائع مختلفة باستخدامهم بعض ضباطهم في مهمات اقتحام للمنازل في ساعات متأخرة، ضد أبناء شعبنا المناضل وصموده في الوقت الذي تتعرض فيه قضيتنا لمؤامرة كبرى، وهذه الممارسات تصب في خدمة الاحتلال".

ووجه الطيراوي في الوقت ذاته "التحية العالية لقادة وضباط وأبناء الأجهزة الأمنية الوطنيين، والذين يعتبرون مفخرة عالية يحملون العقيدة الوطنية الفلسطينية الخالصة لأجل شعبهم وبلادهم ويرفضون ممارسات بعض زملائهم، حيث تقوم زمرة من خلال أجهزتهم الأمنية بالتجسس وجمع المعلومات الأمنية عن مواطنين فلسطينيين وطنيين تؤدي إلى الإضرار بهم حيث يتم اعتقالهم أو ملاحقتهم، في أجهزة السلطة التي وجدت للحفاظ على أمن المواطن ومصالحه تحت مبررات الفلتان الأمني وغير ذلك والذين يمارسون الأعمال الغير قانونية، هم أولئك الضباط الذين يجب أن يُفصلوا من المؤسسة الأمنية، وقد قدمت هذه الأجهزة الشهداء والأسرى جنبا إلى جنب وفي المقدمة مع أبناء شعبنا المناضلين لأجل الحرية والاستقلال".

"وقال الطيراوي لبعض قادة الأجهزة الأمنية التي تُشغل هذه الزمرة ...كفى ...كفى ...كفى فقد تجاوزتم كل الخطوط المحرمة وأصبحتم خدماً وعبيداً لمصالحكم ومصالح ذويكم، كفاكم استخدام أجهزتكم لمصالحكم الشخصية واستغلال مناصبكم لأجنداتكم الشخصية"، على حد ما جاء في البيان.

ودعا الطيراوي الرئيس بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن، ورئيس الوزراء بصفته أيضا وزيراً للداخلية "ضرورة التدخل الفوري لوقف هذا السقوط المدوي الذي يضر بسمعة كل الأجهزة الأمنية وقادتها حتى الوطنيين منهم، نتيجة سلوك بعض قادة الأجهزة الأمنية والزمرة التي يستخدمونها لهذا الغرض"، على حد ما جاء في البيان.