1200 طفل برازيلي يغنون لفلسطين "يا أطفال العالم.. ارسموا على سور الظلم"

برازيليا- وطن: احتضنت العاصمة البرازيلية الملتقى الأول لأطفال حركة "بلا أرض" بمشاركة ١٢٠٠ طفل تتراوح أعمارهم ٨-١٢ عاما من ٢٤ ولاية برازيلية.

وألقى سفير فلسطين إبراهيم الزبن كلمة شكر فيها منظمي الحفل على دعمهم ورفعهم للعلم الفلسطيني، وعرضهم أفلام ولقطات تدين جرائم الاحتلال.

كما استقبلت السفارة وفدا يمثل الولايات البرازيلية، حيث قام الأطفال بزراعة شجرة زيتون في حديقة السفارة وغنوا لفلسطين اغنية اعدت لهذه المناسبة .

جدير بالذكر أن حركة بلا أرض تشارك سنويا في أنشطة تضامنية وخاصة في موسم قطف الزيتون.

وفي كلمته الترحيبية ذكر سفير فلسطين ان "ملتقى اليوم يتم بالتوازي مع اعتصام مئات الفلسطينيين دفاعا عن اهلنا في الخان الاحمر، له دلالات تضامنية يقدرها شعبنا ويحفظها في ذاكرته الجماعية باعتزاز وتقدير".

وكلمات الأغنية التي غناها الأطفال، هي:

يا اطفال العالم

ارسموا على سور الظلم

أغنيتنا نحن الأطفال بلا أرض، واكتبوا في دفاتركم ، اغنية جماعية من أجل الحرية والعدل ،

فلسطين ستكون حرة

هذا حلمنا ايضا نحن البرازيليون.

يا اطفالنا الاحرار في فلسطين وفي البرازيل

أطلقوا طائراتكم الورقية

والعبوا بالكرة

وارقصوا معا رقصة السيراندا (الدبكة البرازيلية)

تعالوا ايها الأطفال نرقص معا