"جوروزاليم بوست" تفصل الرسام آفي كاتس بسبب كاريكتير يحاكي صورة نتنياهو

القدس- وطن: فُصل الرسام افي كاتس، من عمله في صحيفة جوروزاليم بوست الإسرائيلية، بعد ان نشر كاريكتير يحاكي صورة "سلفي" لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه.

وأقدمت الصحيفة على فصل الرسالم كاتس، حيث نشر كاريكتير تحاكي "سيلفي" لرئيس الحكومة نتنياهو وبعض نواب ووزراء حكومته.

وكتب كاتس على الكاريكتير "جميع الحيوانات متساوية ولكن بعضها أكثر مساواة من غيرها".

وهذه الصورة الحقيقية التي استوحى كاتس الكاريكتير منها

يشار الى أن نتنياهو ووزرائه التقطوا هذه الصورة عندما أقرّ الكنيست قانون "القومية" قبل ايام.