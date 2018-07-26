حيلة تساعدك على تقليل السعرات الحرارية في طعامك

وطن- وكالات: حيلة جديدة تستخدم في الطهي لإنقاص نسبة السعرات الحرارية في الطعام. إذ تقوم على استبدال جزء من الدهون أو الزيوت أو الحليب بالمياه الغازية التي تساعد على إضافة نكهة خاصة، وشكل مناسب سواء في القلي أو الحلويات وغيرها.

في زحام الحياة اليومية وسرعتها، وكثرة المسؤوليات والأعمال، كيف يمكننا تحضير مأكولات خفيفة وصحية؟:

تقول أخصائية التغذية بيرجيت اويلبوتيل إن المكوِّن السري متعدد الاستخدامات هو المياه المعدنية الغازية: "سواء بالقلي، أو الطهي على البخار، أو التحميص، أو تحضير الحلويات، يمكنك بالمياه المعدنية توفير سعرات حرارية إضافية". كيف ذلك؟

في القلي:

قد تكون المياه المعدنية بديلاً خالياً من السعرات الحرارية عن الزيت أو الزبدة. ولتقوم بالقلي، ما عليك سوى إضافة المياه المعدنية الغازية إلى مقلاة ساخنة، إلى أن تظهر بعض الرغوة، ومن ثم يُضاف اللحم أو السمك، ويطهى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. وإذا كان السائل قد تبخر، أضف المزيد من المياه المعدنية حسب الحاجة. بحسب ما نشره موقع (فوكوس) الألماني.

مع الحساء:

أما بالنسبة للحساء فتضيف المياه المعدنية الغازية ميزة خاصة دون استخدام الكثير من القشطة، ليس لأنها تسمح بظهور المزيد من الرغوة فحسب، بل بسبب النكهة المكثفة التي تضيفها بعيداً عن السعرات الحرارية.

مع الحلويات:

من الممكن استخدام المياه المعدنية أيضاً مع بعض أطباق الحلوى. إذ تجعل الحلويات كريمية دون استخدام الحليب أو القشدة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية. كما أنها تضيف نكهة خاصة على الحلويات.

مع الخضراوات:

تحضير صلصة السلطة مع المياه المعدنية الغازية يحافظ على نكهتها طازجة، بالإضافة إلى أنها منخفضة الدهون. وعند طهي الخضروات على البخار، تحافظ على لونها كما تجعلها أكثر هشاشة. بحسب ما نشره موقع (أبونيت) الألماني.

في العجين:

استبدال جزء من الحليب في العجين بالمياه المعدنية الغازية يجعلها هشة، وطرية أكثر، وذلك لأن حمض الكربونيك يعمل كعامل تخمير، وبالتالي فهو بديل طبيعي لصودا الخبز.