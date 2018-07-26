وفاة الفتى محمود شنايطة بعد سقوطه عن سطح منزل في العبيدية

بيت لحم- وطن: اعلنت الشرطة، مساء اليوم الخميس، عن وفاة الطفل محمود موسى شنايطة (15 عاماً) اثر سقوطه عن علو في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات ان الطفل شنايطة وصل للمستشفى متوفيا، مشيرا الى ان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة.

فيما قالت مصادر طبية أنها تلقت بلاغا حول سقوط طفل من الطابق الثالث، في بلدة العبيدية، ما أدى لكسر في الجمجمة، ووصفت حالته بالخطيرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضافت أن محاولات إنقاذ حياة الطفل باءت بالفشل، وأعلن الأطباء عن وفاته، متأثرا بإصابته.