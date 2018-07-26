بدء حملة تطعيم حجاج غزة الأحد

غزة- وطن: قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن حملة تطعيم حجاج غزة ستبدأ يوم الأحد وستستمر حتى الخميس المقبلين، حيث ستصاحبها اعتماد بطاقة صحية لكل حاج عبر مراجعة المركز الصحي التابع له الذي يتلقى فيه الخدمات الصحية ليتم تعبئة الاستمارة الصحية المعتمدة على الملف الصحي لكل حاج.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية في قطاع غزة ماهر شامية أن هذه البطاقة يصحبها الحاج في حال حاجته لمراجعة طبية خلال طريقه لأداء مناسك الحج، أو خلال أدائه مناسك الحج، بحيث يتم عرض البطاقة في هذه المراكز عند الحاجة.

وأشار شامية إلى أنه سيتم تثقيف الحجاج في مراكز التطعيم المختلفة والموزعة على جميع أنحاء القطاع، وسيستمر التثقيف طيلة الأيام الأربعة من تفويج الحجاج.

ودعت الوزارة حجاج غزة إلى ضرورة احضار بطاقة تسجيل الخاصة لهذا العام والتوجه إلى المراكز الصحية التي يتلقون فيها الخدمة الصحية وذلك للحصول على بطاقة الحاج الصحية.

وخصصت الوزارة المراكز التالية لاستقبال حجاج غزة وهي:

محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا.

محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ.

المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح.

محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس.

محافظة رفح: مركز شهداء رفح.