ترمب: سنفرض عقوبات كبيرة على تركيا لاحتجازها قسًا

وطن- وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء اليوم الخميس أن واشنطن ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا بسبب احتجازها للقس الأمريكي أندرو برونسون منذ وقت طويل.

جاء ذلك في تغريدة لترمب على حسابه في "تويتر" مساء اليوم.

وكان ترمب دعا نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى التحرك للإفراج عن القس برانسون المحبوس في تركيا لاتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس.

وكتب ترمب على حسابه في "تويتر": "من العار ألا تفرج تركيا عن قس أميركي محترم هو آندرو برانسون من السجن. إنه محتجز كرهينة منذ وقت طويل".

وأضاف أنه يتعين على أردوغان "فعل شيء للإفراج عن هذا الزوج والأب المسيحي الرائع. لم يرتكب أي خطأ"، على حد زعمه.