6 حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

غزة- وطن: قالت وسائل إعلام عبرية أن 6 حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف قطاع غزة منذ صباح اليوم الخميس، بفعل الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.

وأوضحت أن الحرائق اندلعت في المستوطنات التالية: بئيري، سديروت، أشكول، موشاف دوروت، مرحافيم، نير عام.

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة للاحتلال جراء احتراق آلاف الدونمات.

وما زال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.