مراسلتنا: وفاة الطفلة الفلسطينية تالية الخالدي إثر تعرضها وعائلتها للتسمم في شرم الشيخ

رام الله- وطن: توفيت طفلة فلسطينية من مخيم الجلزون شمال رام الله، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضها وعائلتها للتسمم خلال رحلة سياحية لشرم الشيخ في مصر.

وقالت مراسلتنا إن الطفلة تالية الخالدي والبالغة من العمر 9 أعوام ، توفيت إثر تعرضها للتسمم خلال رحلة سياحية مع عائلتها الى شرم الشيخ.

وأوضحت أن أفراد العائلة الذين وصلوا شرم الشيخ منذ أيام، تعرضوا أيضاً للتسمم، ويرقدون في مشافي مصر للعلاج، فيما توفيت طفلتهم تالية مباشرة.

وأضافت مراسلتنا أن نحو 80 حالة تسمم في شرم الشيخ، لأسباب لم تعرف بعد.