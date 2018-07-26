"بلاطة" يلحق الخسارة بـ"جبل المكبر" في كأس الشهيد أبو عمار



البيرة- وطن: قلب فريق مركز بلاطة تأخره أمام فريق جبل المكبر، إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب ماجد أسعد في مدينة البيرة، ضمن الأسبوع الثاني من كأس الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار) لكرة القدم.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للفريق النابلسي، ليعتلي قمة المجموعة الأولى التي تضم ترجي وادي النيص وشباب الظاهرية أيضا. أما "المكبر" فبقي في قاع الترتيب بدون نقاط.

استهل "المكبر" التسجيل بهدف عن طريق أحمد الياس في الدقيقة 26. وحاول "بلاطة" تعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول على هذا الهدف.

وفي الشوط الثاني تغير الحال وانقلب لمصلحة "بلاطة" الذي بسط سيطرته، واستطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق أدهم أبو رويس.

وتقدم "بلاطة" عند الدقيقة 69 بواسطة لاعبه عمر أردنية بالهدف الثاني. وقبل النهاية بأربع دقائق وسع الوافد الجديد خالد سالم الفارق بهدف ثالث.

وتقام يوم غد الجمعة ثلاث مباريات:

ترجي وادي النيص – شباب الظاهرية على ملعب الحسين بن علي في الخليل عند الساعة 5 مساء.

مؤسسة شباب البيرة – مركز شباب الأمعري على ملعب فيصل الحسيني في القدس عند الساعة 5 مساء.

أهلي الخليل - ثقافي طولكرم على ملعب ماجد أسعد في البيرة عند الساعة 5 مساء.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية يوم السبت المقبل، حيث تلعب فرق:

هلال القدس – شباب السموع على ملعب الحسين بن علي في الخليل عند الساعة 5 مساء.

مركز طولكرم - شباب الخليل على ملعب ماجد أسعد في البيرة عند الساعة 5 مساء.