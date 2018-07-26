استشهاد الفتى محمد طارق منفذ عملية الطعن في "أدام"

القدس- وطن: أعلنت وزارة الصحة، استشهاد منفذ عملية الطعن التي وقعت داخل مستوطنة أدام، قرب رام الله، وهو الفتى محمد طارق يوسف (17 عاماً) من بلدة كوبر.

وكان الاعلام العبري نقل أن 3 مستوطنين أصيبوا بحالة خطرة جراء عملية الطعن، فيما أطقلت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ وأصابته.

ونقلت يديعوت أحرنوت العبرية، عن مصادر طبية في نجمة داوود أن عدد الاصابات في العملية وصل 3، 2 منهم بحالة خطرة.

وأشارت أن المنفذ دخل إلى مستوطنة آدم ونفذ عملية الطعن داخل منزل وتم إطلاق النار عليه، واستشهد، فيما تجري قوات الاحتلال تمشيط للمكان خوفاً من وجود منفذ آخر.