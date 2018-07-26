صحة غزة: 152 شهيداً و16 ألف مصاب منذ انطلاق مسيرات العودة

غزة- وطن: قالت صحة غزة، إن اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى أسفرت عن استشهاد 152 مواطنًا، وإصابة 16750 مصابًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس الماضي.

وأوضحت الصحة في إحصائية تفصيلية رسمية، اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 18 طفلاً وسيدتين، فيما بلغ عدد المصابين من الأطفال 3200 طفلًا و1385 أنثى.

وبيّنت أن درجة الخطورة في مجمل الإصابات تفاوتت ما بين 394 إصابة خطيرة، 4120 إصابة متوسطة، 12236 إصابة طفيفة.

وذكرت أن الإصابات تنوّعت ما بين 4250 إصابة بالرصاص الحي، 534 بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، 7536 بالاختناق الشديد بالغاز، 4430 شظايا وإصابات أخرى.

وأشارت الصحة إلى أن من بين الإصابات 620 إصابة بالرأس والرقبة، 370 بالصدر والظهر، 400 بالبطن والحوض، 1255 بالأطراف العلوية، 5410 بالأطراف السفلية، 1120 إصابة في أماكن متعدّدة من الجسم.

كما بيّنت أن حالات البتر من بين الإصابات بلغت 68 حالة، 60 منها كانت في الأطراف السفلية، و 1 في الأطراف العلوية، و7 في أصابع اليد.

وتعمّد جنود الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر، ما أسفر -بحسب البيان- عن استشهاد مسعف ومسعفة، وإصابة 325 آخرين بالرصاص الحي واختناق بالغاز ، إضافة لتضرر 58 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

وتشهد المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة تظاهرات شعبية سلمية حاشدة منذ 30 مارس الماضي؛ للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، لكن جنود الاحتلال ارتكبوا جرائم بحق المتظاهرين السلميين بعدما أطلقوا عليهم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.