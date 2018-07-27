رداً على عملية الطعن أمس.. ليبرمان يعطي أوامر ببناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة "آدم"

القدس- وطن: أصدر وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، قرار يأمر فيه ببناء وحدات استيطانية في مستوطنة "آدم" وذلك رداً على عملية الطعن التي نفذها الشهيد الفتى محمد دار يوسف أمس.

وكتب ليبرمان خلال تغريدة له على تويتر، أنه أعطى أمراً يقضي ببناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة "آدم" وذلك في أعقاب عملية الطعن ومقتل مستوطن فيها.

وكان الشهيد الفتى دار يوسف (17 عاماً) مساء أمس، نفذ عملية طعن داخل مستوطنة "آدم" المقامة عنوة على أراضي موطني بلدة جبع شمال القدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال عليه النار بزعم طعنه 3 مستوطنين، وأعلنت مصادر إسرائيلية بعدها عن مقتل أحدهم.