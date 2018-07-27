غزة تستعد لـ "جمعة أطفالنا الشهداء"

غزة- وطن: يستعد أبناء شعبنا في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة في "جمعة أطفالنا الشهداء"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار الماضي على طول السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "أطفالنا الشهداء".

وقالت الهيئة: "إن ذلك يأتي تأكيداً على إصرار شعبنا على مواجهة وإحباط كل المؤامرات وتخليداً لأرواح الشهداء ومنهم الأطفال الذين ارتقوا على حدود القطاع خلال المسيرات السلمية.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضاً لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وستبدأ المسيرات مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.