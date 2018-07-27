سنشاهده بالعين المجردة.. سماء فلسطين على موعد مع خسوف كلي للقمر

وطن- وكالات: تشهد سماء فلسطين اليوم ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر.

وقال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك إن هذا الخسوف يشاهد بالعين المجردة بكافة مراحله ومن كافة المدن الفلسطينية دون الحاجة لاستخدام معدات الرصد الفلكي.

واضافة انه سيتم رصده بشكل أساسي في منطقة تل القمر إلى الشرق من بيت لحم، حيث سيجتمع عشرات هواة الفلك لرصده عبر تلسكوبات فلكية.

وتابع الطروة أن الخسوف هو الأطول منذ 83 عاما، وهو الأطول خلال القرن الحالي، حيث سيستمر الخسوف بكافة مراحله لمدة 6 ساعات و14 دقيقة. في حين سيستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة و43 دقيقة.

وأوضح الطروة أن الخسوف شبه الظل سيبدأ عند الساعة 08:15 مساء ، عندما يدخل القمر في منطقة شبه ظل الأرض وفي هذه المرحلة من الخسوف سيحدث خفوت نسبي على لمعان القمر غير ملاحظ للجميع وهي مرحلة غير مهمة. في حين سيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 09:24 عندما يبدأ قرص القمر يغرق في منطقة ظل الأرض، وهي المنطقة الواقعة خلف الأرض والناتجة عن انعدام أشعة الشمس فيها.

اما المرحلة المهمة من الخسوف فسوف تبدأ عند الساعة 10:30 مساءً عندما يبدأ الخسوف الكلي وهي وقوع كامل قرص القمر في منطقة ظل الأرض ويأخذ القمر اللون الأحمر النحاسي ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف عند الساعة 11:22، وينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 12:13 من فجر السبت وينتهي الخسوف بكافة مراحله عند الساعة 02:29 من فجر السبت عندما يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض.

والخسوف من الظواهر الفلكية الطبيعية، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه ظل الأرض، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أو البدر.

.وليس للخسوف أي تأثير على الإنسان وسوف يُرى الخسوف سواء جزئياً أو كلياً في سماء فلسطين والوطن العربي وأسيا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وستكون منطقة الشرق الأوسط وفلسطين من أفضل المناطق لرصد ومشاهدة الخسوف بكافة.