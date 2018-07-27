فيديو وصور| مواجهات في الأقصى عقب اقتحام جيش الاحتلال لباحاته

القدس- وطن: اندلعت مواجهات، في باحات المسجد الأقصى، عقب اقتحام قوات الاحتلال لباحاته بعد صلاة الجمعة، وقمع مسيرة مناصرة للأقصى في ذكرى "البوابات الالكترونية".

وأفادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المصلين، الذين قدر عددهم بالالاف.

وأشارت أن الشبان حاولوا التصدي لاقتحامات جيش الاحتلال، الذي اقتحم باحات الأقصى بعتاده العسكري الكامل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتلت سطح المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

وأكد المسؤول الإعلامي في أوقاف القدس، فراس الدبس، إن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على المصلين داخل المسجد القبلي، وحراس الأقصى.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت جميع ابواب المسجد القبلي بسلاسل وقضبان حديدية.