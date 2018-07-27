السفارة الفلسطينية في القاهرة تنقل جثمان الطفلة تاليا وتتابع حالات الفلسطينيين المصابين بالتسمم

وطن: أفادت سفارة فلسطين بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، فقد كلف سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، طاقما من كوادر السفارة لمتابعة الوضع الصحي لثمانية عشر مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالتسمم، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل جثمان الطفلة تاليا الخالدي التي توفيت اثر شبهة تسمم، حيث تباشر الجهات المسؤولة التحقيق وذلك أثناء التواجد في رحلة سياحية بمحافظة شرم الشيخ بمصر.

وقال بيان صحافي صادر عن المركز الإعلامي للسفارة اليوم الجمعة، ان السفير اللوح كلف مندوب السفارة بالسفر إلى شرم الشيخ وذلك لمتابعة الاجراءات القانونية والادارية لنقل جثمان الطفلة تاليا الخالدي (8 سنوات) من مخيم الجلزون، حيث سيتم مباشرة الاجراءات عقب صدور تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة المتعلق بها.

وأوضح البيان، أن السفارة قامت بنقل كافة الفلسطينيين المصابين بالتسمم من رجال ونساء وأطفال، إلى مستشفى شرم الشيخ وتقوم على متابعة حالتهم الصحية كما قامت بتغيير مكان اقامتهم بالفندق فورا، حيث أفاد الأطباء باستقرار حالات جميع المصابين باستثناء طفل لا يزال في العناية المركزة.

وتقدم السفير اللوح، بخالص العزاء والمواساة لأهل الطفلة تاليا الخالدي، راجيا المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان ويعينهم على مصابهم الجلل، مؤكدا استمرار السفارة في دورها لمتابعة حالات كافة المصابين بالتسمم حتى الاطمئنان على سلامتهم وشفاءهم تماما وعودتهم إلى الوطن معافين.