الاحتلال يغلق الاقصى واداء صلاة العصر في ساحة الاسباط

رام الله - وطن: ادى مئات المواطنين صلاة العصر اليوم الجمعة في ساحة باب الاسباط رفضا لإغلاق المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال.

واستجاب مئات المصلين الى دعوة الفعاليات الدينية والقوى الوطنية، بعد ظهر اليوم الجمعة، لإقامة صلاة العصر في ساحة باب الأسباط (من أبواب المسجد الأقصى والقدس القديمة) رفضا لمواصلة اغلاق المسجد الاقصى المبارك ومنع دخول المصلين اليه واخلاء ساحاته بالقوة.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة اجتاحت بمئاتٍ من عناصرها وبمعداتهم وأسلحتهم الاوتوماتيكية المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وشرعت بإطلاق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع، والأعيرة النارية الحية والمطاطية، وبصورة عشوائية، واعتدت بالضرب على المصلين واعتقلت سبعة منهم على الأقل، في حين انطلقت مسيرة ضخمة ضمت آلاف المصلين في المسجد الأقصى وسط هتافات التكبير وأخرى ضد الاحتلال.

وزعمت قوات الاحتلال أن مصلين أطلقوا مفرقعات نارية باتجاه عناصر من جنودها في منطقة باب المغاربة ما استدعى- حسب بيان لها -الى التدخل في "الاقصى".

كما اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على حراس المسجد الأقصى وصادرت أجهزة اتصالاتهم الخاصة، في حين أغلقت قوات مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي بالسلاسل الحديدية والقضبان الحديدية.