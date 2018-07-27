مونديال 2030: الجزائر تؤكد رغبتها في تقديم ملف مشترك مع المغرب وتونس

وطن: أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، استعداد الجزائر تقديم عرض مغاربي مشترك مع المغرب وتونس لتنظيم كأس العالم 2030.

وبحسب موقع “ل شيء عن الجزائر”، قال حطاب على هامش الالعاب الافريقية التي تحتضنها الجزائر من 18 إلى 28 يوليو/ تموز الحالي، في تصريحات لقناة النهار الخاصة إن “الجزائر مستعدة لدراسة ملف الترشح لتنظيم مشترك لكأس العالم مع المغرب وتونس، وهو مشروع يخدم المغرب العربي”، وأكد أن الملف سيكون قويا، والمرافق الرياضية وأماكن الإقامة متوفرة في هذه البلدان المغاربية”.

وتأتي تصريحات وزير الشباب والرياضة بعد يومين من إعلان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، التي أكد فيها أن المغرب لم يفصل إالى حد الآن فيما إذا كان سيقدم ملفا مشتركا مع الجزائر وتونس لتنظيم مونديال 2030، في وقت ذكرت فيه العديد من وسائل الإعلام المغربية أن المغرب سينظر أيضا في إمكانية التنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وكان المغرب فشل في الظفر بتنظيم كأس العالم لعام 2026 أمام الملف المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.