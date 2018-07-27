استشهاد غازي ابو مصطفى 43 عاما برصاص الاحتلال في خانيونس

رام الله - وطن:أعلنت وزارة الصحة استشهاد غازي محمد ابو مصطفي 43 عاماً متاثرا بجراحه الذي اصيب بها بالرأس شرق خان يونس عصر اليوم، فيما أصيب 85 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على جموع المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على حدود قطاع غزة.

وشارك مئات الشبان في مسيرة العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار، في مخيمات العودة الخمسة على حدود قطاع غزة الشرقية.

وأوضح أن الإصابات توزعت في المناطق الخمسة شرق أبو صفية شمالاً ومنطقة ملكة في غزة، ووسط القطاع، وفي خزاعة بخانيونس وشرق رفح.

ووقعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مقربة من السياج الحدودي، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال بكثافة على حشود المواطنين المشاركين في مسيرات سلمية، شرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق مدينتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع.

وانطلقت حشود المواطنين باتجاه الشريط الحدودي شرق القطاع، بعيد صلاة عصر اليوم، للمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية الحدودية، التي تتواصل في غزة للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تحت شعار "جمعة اطفالنا الشهداء".