ابراهيم البرغوثي: انباء عن قيام وكيل نيابة وموظفون من مكافحة المخدرات بالاعتداء على مواطنين في رام الله

رام الله - وطن: صرح مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي ان انباء ومعلومات وصلت له حول الادعاء بقيام احد وكلاء النيابة العامة ليلة امس الخميس بتوقيف عدد من المواطنين اثناء تواجدهم في مطاعم في مدينة رام الله.

وقال البرغوثي لوطن ان ما بلغه من معلومات تفيد ان احد وكلاء النيابة العامة وبرفقته مجموعة من شرطة المكافحة بالزي المدني ذهبوا الى عدد من المطاعم المرخصة، وقاموا بتفتيش الزبائن الموجودين في المطاعم ، وحين استفسار المواطنين عن هويتهم، تم ضربهم وتوقيفهم .

واضاف ان هناك امرأة موقوفة حتى اللحظة، والتهمة المنسوبة اليها مقاومة موظف عام .

واشار الى ان حملات التفتيش طالت عدد من المطاعم في رام الله.

واضاف البرغوثي انه وفي اعقاب شكوى تلقاها من شقيق الموقوفة تواصل مع النائب العام طالبا اجراء تحقيق في الحادثة واعلان نتائجه ، وان النائب العام استجاب وفتح تحقيقا في الشكوى.