الهيئة الوطنية: ﻿﻿الجمعة القادمة "جمعة الحياة والحرية رفضا للحصار والاغلاق"

وطن: قالت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار إنها "لن توقف المسيرات على أنغام الوعود الخادعة التي يرسلها الاحتلال عبر بعض الوسطاء"، داعية المواطنين للمشاركة في مسيرات الجمعة المقبلة تحت عنوان "جمعة الوفاء لشهيد القدس.. محمد طارق يوسف". (منفذ عملية مستوطنة آدم أمس).

وشدّدت الهيئة في بيان لها مساء الجمعة، على استمرار المسيرات السلمية بالمناطق الشرقية لقطاع غزة قائلة "لا بد أن يعيش شعبنا حياة كريمة ويرى الحرية حقيقة واقعة رأي العين وليس خيالًا ووعودًا".

وحيّت الجماهير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة الذين شاركوا في مسيرات اليوم، كما حيّت أهل القدس المحتلّة الذين هبّوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّدت في بيانها "فشل محاولات الاحتلال بفرض معادلة التهدئة مقابل التهدئة في ظل الاحتلال والحصار؛ لأنها تتجاهل حقوق شعبنا الطبيعية في الحرية والحياة الكريمة"، مطالبة الوسطاء بضرورة وقف "الغطرسة الصهيونية والاستعلاء الذي يتجاهل حقوقنا وأوجاعنا".

وثمّنت الهيئة الدور المصري في البحث عن وسائل لإغاثة شعبنا بقطاع غزة المحاصر، مؤكّدة أن مصر "التي دفعت الآلاف من الشهداء من أجل قضايا الأمة لن تسمح للاحتلال أن يفرض علينا معادلات خادعة مُبهمة، ولن تسمح له بكسب الوقت من أجل تمرير صفقته المشبوهة".

وجدّدت دعوتها لاستمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق العودة، والتأكيد على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء شعبنا بلا حصار أو احتلال، من خلال المشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة.

كما طالبت الهيئة الأمم المتحدة بالعمل على وقف سياسة الاحتلال بقتل الأطفال الفلسطينيين، إضافة لوقف إجراءات إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحق الموظفين في غزة وبمناطق العمليات الخمس ووقف سياسة الفصل التعسفي بحقهم.

واستشهد مواطنان- أحدهما طفل- وأصيب 184 آخرون بجراح متفاوتة جراء قمع قوات الاحتلال اليوم مسيرة العودة في المناطق الشرقية للقطاع.