الزيارة الثالثة خلال يومين.. ميلادينوف يزور غزة اليوم

غزة- وطن: من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي لعملية السلام في "الشرق الأوسط" نيكولاي ميلادينوف، الى قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، في زيارة هي الثالثة خلال يومين.

وفي وقت سابق، نفى ميلادينوف أن تكون جهود التهدئة بين المقاومة والاحتلال قد باءت بالفشل، وقال إنها لا تزال مستمرة.

وقد استبق ميلادينوف وصوله الى غزة، بتغريدة على تويتر قال فيها "ان قتل القوات الاسرائيلية لطفل في الثانية عشرة من عمره في غزة هو عمل صادم ومأساوي. الاطفال ليسوا اهدافا. لقد فقد العديد ارواحهم ويجب ان يتوقف ذلك، وان قلبي وصلواتي مع العائلات الثكلى".