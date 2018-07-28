فضيحة جنسية جديدة لترامب.. 3 فتيات تلفين المال مقابل السكوت!

وطن- وكالات: أعلن مايكل أفيناتي محامي ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيالز، التي تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب، أن 3 نساء أخريات تلقين المال من الرئيس لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

ونشر أفيناتي يوم الجمعة تغريدة قال فيها "ثلاث نساء أخريات"، وأضاف "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن".

وتابع "حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة للشعب الأميركي".

وصرح مايكل أفيناتي للصحافيين، مساء الخميس، في لوس أنجليس "تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".

وأطلق هذا المحامي حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز.

وتلاحق ستورمي دانيالز ترامب لإلغاء اتفاق السرية الموقع في 2016 ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلتزم الصمت حول علاقة أقامتها معه في 2006، ودفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.

ونفى ترامب أقامة علاقة مع دانيالز لكنه أقر لاحقا أنه سدد المبلغ لمحاميه.

وهذا الأسبوع نشر حديث دار بين ترامب وكوهن سجله الأخير في 2016، وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال التي قالت أنها أقامت علاقة مع ترامب لأكثر من 10 أشهر في 2006 و2007.