وُلدت في مطعم.. فحصلت على الطعام مجانا مدى الحياة

وطن- وكالات: تبنت سلسلة مطاعم أميركية شهيرة شعار "نحن لا نوصل الطعام فحسب، بل نساعد في توليد الأطفال".

وذكر موقع «ndtv» أن سلسلة المطاعم «Chick-fil-A» شاركت بهذا الشعار، وبصورة جميلة لطفلة ولدت في حمام أحد فروعها في سان أنطونيو بتكساس أخيراً.

وقد وقع الحادث حينما أوشك الموظفون على إغلاق المطعم بعد انتهاء الدوام في ساعة متأخرة من الليل لامرأة كانت على وشك الولادة، وبعد دقائق، ساعدوا في توليدها بالحمام.

وشارك والد الطفلة، روبرت غريفين، بقصة ولادة الطفلة على موقع فيسبوك ونشر صورة لها، فنال عدداً كبيراً من الإعجابات، ما شجع أصحاب المطاعم على منح الطفلة كوبونات طعام مجانية طوال حياتها، بجانب ضمان أول وظيفة لها في المطعم حالما تكبر.