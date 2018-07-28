زينة.. "عروس عكا".. عادت الى مدينتها عروساً بعد ان هجّر أهلها في النكبة

عكا- وطن: الموثق والصحفي المقدسي طارق البكري، عودنا على مقاربة جديدة في عالم التواصل الاجتماعي، فهو ومنذ سنوات، ينبش في جغرافيا فلسطين، في القرى والمدن المدمرة وتلك التي باتت مأهولة بالمستوطنين، فيوثق بصور أصلية، تاريخ الابنية، كما يبحث في الاضرحة عن قبور لشهداء عرب، اردنيين وسوريين دافعوا عن فلسطين في الثلاثينيات والاربعينيات ودفنوا في ارضها.

هذه المرة يسوق البكري، قصة مختلفة انه قصة زينة الشابة الفلسطينية التي ولدت في لبنان لعائلة هجرت خلال النكبة الى لبنان، وهاجرت الاسرى لاحقا الى كندا حيث تعيش زينة.

جاءت زينة الى عكا مع خطيبها، فهيأ لها طارق البكري مفاجأة وهي زفة فلسطينية في شوارع البلدة القديمة فكان في مدينتها التي تدخلها للمرة الاولى.