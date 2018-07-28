مؤسسات حقوقية تطالب بادراج "اسرائيل" على قائمة العار لانتهاكاتها بحق الاطفال

رام الله- وطن: كرر تجمع المؤسسات الحقوقية مطالبته بإدراج "اسرائيل" على قائمة العار لانتهاكاتها المُمنهجة بحق الأطفال.

وأدان تجمع المؤسسات الحقوقية، في بيان له، وصل وطن، بأشد العبارات استمرار استخدام قوات الاحتلال المتمركزة على طول السلك الفاصل مع قطاع غزة، باستخدام القوة المفرطة والمميتة تجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية للجمعة الثامنة عشر على التوالي.

وذكر البيان "وفقاً لمتابعة باحثي التجمع؛ فقد قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط، تجاه المشاركين في مسيرات العودة، الأمر الذي نتج عنه قتل الطفلين مجدي رمزي كمال السطري (12 عاماً) بعيار ناري في الرأس، ومؤمن فتحي الهمص (17 عاماً) بعيار ناري في الصدر شرق محافظة رفح، إضافةً لقتل الجريح غازي محمد أبو مصطفى (43 عاماً)، من محافظة خان يونس، بعيار ناري في رأسه، والذي كان قد أصيب في وقتٍ سابق خلال مشاركته في مسيرات العودة".

وأضاف البيان "لم تسلم الطواقم الطبية من اعتداءات قوات الاحتلال، حيث أصيب ثلاثة مسعفين برصاص الاحتلال أثناء تواجدهم في النقطة الطبية التي يعملون بها شرق جباليا".

لقد شكل استهداف قناصة الاحتلال للأطفال المشاركين في مسيرات العودة سياسة ممنهجة أسفرت حتى تاريخه عن استشهاد (19) طفل، من بين (154) مدني قُتلوا برصاص الاختلال منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار السلميّة.

وأكد التجمع أن استهداف الفلسطينيين، سيما الأطفال منهم، يمثل جريمة وفقا لميثاق روما، فضلاً عن كونِه يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية لجنة التحقيق الدولية المشكلة برئاسة الخبير "ديفيد كرين" بتاريخ 2018/07/25، استناداً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية بتاريخ 2018/05/18 بالبدء الفوري في التحقيق بمساس قوات الاحتلال المستمر والخطير بقواعد القانون الدولي، والعمل على إثبات الحقائق حول جرائم قتلها وإصابتها للمدنيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق في جرائم القتل العمد واستهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

ودعا "الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها".

وطالب التجمع المجتمع الدولي "بالعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما طالب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بإدراج "اسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، لانتهاكها قواعد القانون الدولي الإنساني وإفراطها في استخدام القوة تجاه المدنيّين.

تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين

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