فريق بنات القدس يستهل غدًا مشواره في بطولة كأس النرويج

وطن- وكالات: يواجه فريق بنات القدس، غدًا الأحد، نظيره كوفم كام، في مستهل مشوار النادي الفلسطيني ببطولة كأس النرويج.

وأوضح رماح محمود، مدرب بنات القدس، أنهم وصلوا النرويج، الأربعاء الماضي، وقاموا بزيارة العديد من الأندية والمؤسسات الرياضية.

وتضم بعثة بنات القدس، اللاعبات رند إياد قدس ومريانا مارك مينا ورغد فايز عبد الغني وربيحة غريب وراية ضياء بركات وصبا نائل زماميري وشهد نضال الكوز ورغد ابو الحمام وريم خليل وبوليانا فرح ونتالي أبو دية وميرال قصيص .

ومن المنتظر أن يواجه فريق بنات القدس، نظيره فرانجر بك، الإثنين المقبل، قبل مواجهة فيت في 31 يوليو/تموز الجاري.

(كووورة)