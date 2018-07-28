آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غدًا الأحد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، مساء السبت، إن السفر غدًا سيكون للمتبقين من الحافلة الثانية والحافلتين الثالثة والرابعة من كشف يوم الأربعاء الماضي الموافق 25/7.

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 7:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 78 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 127، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

وشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.