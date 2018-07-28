فيديو | الاحتلال يعتقل رسامين إيطاليين قاما برسم جدارية عهد التميمي

بيت لحم- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، اثنين من الرسامين الإيطاليين الذين قاموا برسم جدارية عهد التميمي على جدار الفصل العنصري في مدينة بيت لحم.

وأفاد المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الرسامين الايطاليين اثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على جدارية عهد التميمي التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي لبيت لحم في محيط مسجد بلال بن رباح، واستولوا على كافة المعدات واللوازم الخاصة، إضافة الى اعتقال الناشط مصطفى الاعرج.

وأشار إلى أن الرسامين جاءا من إيطاليا خصيصا لرسم صورة التميمي تكريما لها في يوم اطلاق سرحها الذي سيصادف يوم غد، لافتا الى أنهما تعرضا سابقا الى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو لعملية الاعتقال، تصدي المواطنين والمتضامنين لقوات الاحتلال لمحاولة منعها من اعتقال المتضامنين، فيما أجهشت إحدى المتضامنات الإيطاليات بالبكاء لاعتقال رفقائها.