نقل الأسير وليد مسالمة إلى مستشفى "سوروكا" بعد تدهور وضعه الصحي

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم السبت، إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير وليد المسالمة (43 عاماً) من معتقل "نفحة" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

وأضاف نادي الأسير في بيانه أن الأسير مسالمة ظهرت عليه أعراض خلال الساعات الماضية تمثلت بالتهابات حادة في اللسان والحلق وارتفاع في الحرارة قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى مستشفى "سوروكا".

من الجدير ذكره أن الأسير مسالمة من بلدة بيت عوا في محافظة الخليل محكوم بالسّجن مدى الحياة وهو معتقل منذ عام 2002م وأب لخمسة أبناء.