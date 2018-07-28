خلال مؤتمر في اسطنبول.. فصائل وسياسيون فلسطينيون يؤكدون رفضهم لما يسمى "صفقة القرن"

اسطنبول- وطن: ناقش المشاركون من قيادات الفصائل الفلسطينية وشخصيات أكاديمية وسياسية وحقوقية في المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "SETA"، ومركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، ومركز رؤية للتنمية السياسية "VISION"، في مدينة اسطنبول بتاريخ 27-28 تموز 2018 آليات ورؤى الفلسطينيين لمواجهة صفقة القرن، والتبعات المترتبة على ذلك، وسُبل الخروج من مأزق الانقسام الفلسطيني والتبعات المترتبة عن ذلك.

واتفق الحاضرون في بيان وصل وطن، السبت، على رفض رؤية إدارة ترامب الأمريكية التي تسمى "صفقة القرن" والتي تتبنى الرواية والرؤية الإسرائيلية بشكل كامل، وتمس الحقوق الفلسطينية وتتجاوز القانون الدولي.

وأكدوا على التمسك بالحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والشرعية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ورفضوا الخطوات التي تمهد لفرض الرؤية الأمريكية - الإسرائيلية وبالذات قرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس وإعلان المدينة عاصمة لدولة الاحتلال. والتأكيد على أن مدينة القدس ستبقى وللأبد عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكدوا رفضهم كافة القوانين والاجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد كل الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين بما في ذلك من هم داخل الأرض المحتلة عام 1948 من حقوقهم الأساسية، وخاصة ما يعرف بقانون القومية الذي أقره الكنيست الاسرائيلي والذي يشكل خطرا على الوجود الفلسطيني على أرضه.

واتفقوا على ضرورة مقاومة صفقة القرن وعدم السماح بتمريرها بأية صيغة كانت واجب وطني يجب أن يتكاتف الجميع لإنجازه وتجاوز الخلافات السياسية، فاللحظة صعبة وحرجة ولا تحتمل.

ودعوا الفصائل الفلسطينية، وبالذات حركتي فتح وحماس، إلى التجاوب مع جهود انهاء الانقسام بشكل فوري لأن الضعف سيبقى يعتري اي تحرك فلسطيني رسمي أو شعبي لمواجهة صفقة القرن وإجراءات الاحتلال في ظل الانقسام الفلسطيني. ولا يمكن مواجهة التحديات دون التوحد والاتفاق على صيغة مشتركة يتعاون ويتكامل فيها الجميع.

وأكدوا دعمهم توجه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية للتحرك نحو المحاكم والمحافل الدولية في كافة القضايا التي انتهكت فيها "إسرائيل" القانون والمواثيق الدولية.

وشددوا على أهمية السير بمسار مواز من قبل الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات، والاتفاق على مسار شعبي ورسمي للتصدي بشكل مشترك لصفقة القرن، والعمل على تشكيل أطر وفعاليات شعبية تضم الكل الفلسطيني للمساهمة في هذا الجهد، بموازاة الجهد المبذول لانجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأشاروا إلى أنه سيقوم المنظمون بتسيير لقاءات منتظمة لمنتدى الحوار الوطني الفلسطيني، تهدف لتفعيل الحوار بين أطياف الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة وتتولى المؤسسات المنظمة للمؤتمر تجهيز البيئة التي تساعد على نجاح عمل هذ المنتدى.

ويشار إلى أن المؤتمر حضره مجموعة من قيادات الفصائل الفلسطينية وممثليها ومنهم: (فتح: محمد اشتية، ماجد الفتياني،| حماس: موسى أبو مرزوق، حسام بدران| الجبهة الشعبية: أبو أحمد فؤاد، عمر شحادة| الجهاد الإسلامي: محمد الهندي| المبادرة: مصطفى البرغوثي| الديمقراطية: نهاد أبو غوش). إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والسياسيين من الداخل الخارج.