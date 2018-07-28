شباب الخليل يتغلب على مركز طولكرم بثلاثية وتعادل الهلال والسموع في كأس أبو عمار



بيت لحم- وطن: أسقط فريق شباب الخليل" العميد"، مساء اليوم السبت، مركز طولكرم" السمران" بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ماجد اسعد في البيرة، ضمن الأسبوع الثاني من كاس الشهيد أبو عمار.

تقدم العميد بهدف عن طريق سامح مراعبة في الدقيقة الـ 5 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ 11، وقلص السمران النتيجة بهدف بواسطة منصور مصلح في الدقيقة الـ 29.

واصل العميد سيطرته على مجريات اللعب وقبل نهاية الشوط الأول بتسع دقائق وسع الفارق بهدف ثالث عن طريق الوافد الجديد اياد الاعسم، لينتهي الشوط بتقدم العميد بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذا الفوز ارتقى العميد الى وصافة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، خلف جاره الاهلي متصدر المجموعة بـ6 نقاط.

وعلى ملعب الحسين بن علي في الخليل، احكتم هلال القدس والسموع للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحافظ الأول على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، اما السموع فأصبح ثالثا بنقطتين.